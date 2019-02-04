Калужане могут оплатить заправку на АЗС не выходя из машины

04.02.2019 08:00 663

На автозаправочных станциях сети «Газпромнефть» жители Калуги теперь могут оплатить топливо с помощью мобильного приложения АЗС.GO, доступного на платформах Android и iOS. Вместе с тем участники программы лояльности получают бонусы на карту «Нам по пути».

Автомобилисту достаточно выбрать в приложении заправку, указать номер колонки, наименование и объем топлива – либо сумму, на которую необходимо заправиться. После этого можно оплатить заказ с помощью привязанной к приложению банковской карты либо платежного сервиса ApplePay.

После обработки заказа нужно вставить пистолет в горловину бака и оплаченный объем топлива будет автоматически залит в бак автомобиля. По завершении заправки нужно вернуть топливораздаточный пистолет на место и все – можно ехать дальше.

С помощью нового приложения автолюбители также могут копить и тратить баллы бонусной программы «Нам по пути» – для этого в профиле пользователя АЗС.GO нужно привязать номер действующей или новой карты лояльности сети АЗС «Газпромнефть». Совершая покупки на автозаправочных станциях сети, пользователь получает 1,25 бонуса за каждый 1 литр приобретенного топлива, а также 100 приветственных бонусов.

Начисление бонусов производится по итогам месяца. Пользователь получает скидку на сумму накопленных бонусов для приобретения топлива, товаров или услуг на любой АЗС сети «Газпромнефть» из расчета 1 бонус = 1 рубль.

Приложение АЗС.GO является собственной разработкой ПАО «Газпром нефть» и продолжает развиваться. Уже сегодня программа позволяет автолюбителям находить необходимые заправки, а также уточнять цены на бензин и дизельное топливо. В ближайшее время пользователям АЗС.GO станет доступен кэшбэк.

Адреса АЗС в Калуге, где можно оплатить заправку с помощью АЗС.GO, указаны в мобильном приложении. Помимо нашего региона сервис доступен на более чем 180 АЗС в Москве, Санкт-Петербурге, Новгородской области, Краснодарском крае, Тюменской и Омской областях. В течение 2019 года возможность оплаты с помощью сервиса АЗС.GO станет доступна для всех автозаправочных станций сети «Газпромнефть» в стране.