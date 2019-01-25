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Улица Достоевского станет двусторонней неизвестно когда

25.01.2019 17:40 10 1321 Оксана КОЛОСОВА, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Улица Достоевского станет двусторонней неизвестно когда

Одной из тем сегодняшнего заседания городской Комиссии по безопасности дорожного движения стало открытие двустороннего движения на улице Достоевского на участке от перекрёстка с улицей Марата до перекрёстка с улицей Плеханова.

Широкой дискуссии этот вопрос не вызвал. Большинство участников совещания были единодушны во мнении: организация движения транспорта в обе стороны на этом отрезке необходима и позволит разгрузить часть прилегающих улиц.

Разговоры о том, что схема дорожного движения по Достоевского нуждается в изменениях, начались ещё в 2017 году, когда стартовали работы по благоустройству скверопарка на месте рынка. В результате часть Дзержинки оказалась в границах парка. Как следствие – значительно осложнилось движение на улице Кирова, площади Старый Торг и Каменном мосту.

- Когда на областном архсовете обсуждался проект парка на месте рынка, тогда говорили, что взамен улицы Дзержинского мы получим двустороннее движение по улице Достоевского, - напомнили участники совещания своим немногочисленным оппонентам, которые считают, что надо оставить всё как есть, иначе будет хуже.

- Кстати, воронежский институт, который разрабатывал нам Комплексную схему организации дорожного движения, однозначно высказался за то, чтобы организовать на этом участке двустороннее движение, - добавил один из членов комиссии.

Впрочем, есть одно «но»: открывать двустороннее движение по улице Достоевского можно только в том случае, если она будет расширена. Объём работ, по оценкам экспертов, предстоит не очень большой. Но проект реконструкции улицы на данный момент отсутствует. В какие сроки он будет разработан и реализован, неизвестно.

- Проведение всех необходимых мероприятий по изменению существующей схемы организации дорожного движения на данном участке улицы Достоевского планируется в текущем году, - прокомментировал нам заместитель начальника Управления городского хозяйства г. Калуги Игорь БУГАЕНКО. – Стоимость работ пока не определена.

Один из членов комиссии БДД предложил также рассмотреть возможность организации двустороннего движения на участке улицы Рылеева между Достоевского и Дзержинского. Но эта инициатива не нашла поддержки.

- Сейчас нет смысла думать об этом, - пояснили на совещании, - если реализуется проект переноса туда троллейбусного разворотного маршрута.

Как нам прокомментировали в горуправе, перенос остановочного пункта с улицы Кирова на улицу Достоевского рекомендовали разработчики Комплексной схемы организации дорожного движения.

- Итоговое решение не принято. Соответственно, сроки не определены, так как необходимо разработать проект планировки и провести публичные слушания по данному вопросу.

Также мы поинтересовались у специалистов горуправы, рассматривается ли вопрос обустройства сквозного проезда на перекрёстке улиц Марата-Кирова, в районе ТЦ «Рио». Когда-то он там был, его ликвидировали во время реконструкции улицы Кирова. О восстановлении перекрёстка заговорили также в связи со строительством парка на месте рынка.

Нам ответили, что открытие движения на пересечении улиц Кирова и Марата нецелесообразно, поскольку это снизит пропускную способность улицы Кирова и повысит аварийность на данном участке.

Уважаемые читатели! А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!


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Авторы
Оксана КОЛОСОВА 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: авто дороги
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