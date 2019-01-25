Улица Достоевского станет двусторонней неизвестно когда

Одной из тем сегодняшнего заседания городской Комиссии по безопасности дорожного движения стало открытие двустороннего движения на улице Достоевского на участке от перекрёстка с улицей Марата до перекрёстка с улицей Плеханова.
Широкой дискуссии этот вопрос не вызвал. Большинство участников совещания были единодушны во мнении: организация движения транспорта в обе стороны на этом отрезке необходима и позволит разгрузить часть прилегающих улиц.
Разговоры о том, что схема дорожного движения по Достоевского нуждается в изменениях, начались ещё в 2017 году, когда стартовали работы по благоустройству скверопарка на месте рынка. В результате часть Дзержинки оказалась в границах парка. Как следствие – значительно осложнилось движение на улице Кирова, площади Старый Торг и Каменном мосту.
- Когда на областном архсовете обсуждался проект парка на месте рынка, тогда говорили, что взамен улицы Дзержинского мы получим двустороннее движение по улице Достоевского, - напомнили участники совещания своим немногочисленным оппонентам, которые считают, что надо оставить всё как есть, иначе будет хуже.
- Кстати, воронежский институт, который разрабатывал нам Комплексную схему организации дорожного движения, однозначно высказался за то, чтобы организовать на этом участке двустороннее движение, - добавил один из членов комиссии.
Впрочем, есть одно «но»: открывать двустороннее движение по улице Достоевского можно только в том случае, если она будет расширена. Объём работ, по оценкам экспертов, предстоит не очень большой. Но проект реконструкции улицы на данный момент отсутствует. В какие сроки он будет разработан и реализован, неизвестно.
- Проведение всех необходимых мероприятий по изменению существующей схемы организации дорожного движения на данном участке улицы Достоевского планируется в текущем году, - прокомментировал нам заместитель начальника Управления городского хозяйства г. Калуги Игорь БУГАЕНКО. – Стоимость работ пока не определена.
Один из членов комиссии БДД предложил также рассмотреть возможность организации двустороннего движения на участке улицы Рылеева между Достоевского и Дзержинского. Но эта инициатива не нашла поддержки.
- Сейчас нет смысла думать об этом, - пояснили на совещании, - если реализуется проект переноса туда троллейбусного разворотного маршрута.
Как нам прокомментировали в горуправе, перенос остановочного пункта с улицы Кирова на улицу Достоевского рекомендовали разработчики Комплексной схемы организации дорожного движения.
- Итоговое решение не принято. Соответственно, сроки не определены, так как необходимо разработать проект планировки и провести публичные слушания по данному вопросу.
Также мы поинтересовались у специалистов горуправы, рассматривается ли вопрос обустройства сквозного проезда на перекрёстке улиц Марата-Кирова, в районе ТЦ «Рио». Когда-то он там был, его ликвидировали во время реконструкции улицы Кирова. О восстановлении перекрёстка заговорили также в связи со строительством парка на месте рынка.
Нам ответили, что открытие движения на пересечении улиц Кирова и Марата нецелесообразно, поскольку это снизит пропускную способность улицы Кирова и повысит аварийность на данном участке.
Уважаемые читатели! А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!
|
Пассажиры троллейбусов падают в корыстных целях 25.01.2019 16:17
В 559 миллионов рублей обойдётся ремонт дорог в Калуге 24.01.2019 17:10
В ГИБДД рассказали, как и когда заработают камеры на улице Жукова 23.01.2019 17:19
Северный обход Калуги обойдется в 14,5 миллиарда рублей 17.01.2019 08:28
Калужанам предложили поспрашивать о камерах ГИБДД 15.01.2019 09:11
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: