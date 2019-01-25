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В троллейбусах стали чаще падать пассажиры

25.01.2019 16:17 1 84 Оксана КОЛОСОВА, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
В троллейбусах стали чаще падать пассажиры

В пятницу, 25 января, в Калуге состоялось первое в этом году заседание городской Комиссии безопасности дорожного движения. Представители ГИБДД озвучили статистику аварийности за 2018 год.

Всего за прошедшие 12 месяцев на дорогах областного центра зарегистрировано 542 дорожно-транспортных происшествия. По сравнению с 2017 годом это меньше на 5,2%. В ДТП погибли 20 человек – на 4,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Различные травмы и ранения получили 684 человека.  

- Несмотря на снижение основных показателей аварийности, остаётся ряд проблемных вопросов, - сообщил представитель ГИБДД. – Это детский дорожно-транспортный травматизм и дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирского транспорта. Дети – особая категория участников дорожного движения. С участием детей в возрасте до 16 лет в Калуге в прошлом году произошло 64 ДТП. В них пострадали 68 юных калужан, 1 ребёнок погиб. Смертельная авария случилась на улице Московской минувшим летом. Кроме того, увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. Всего таких ДТП произошло 27. Наиболее аварийно опасный промежуток времени для таких происшествий – с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00. Это те часы, когда детей везут в школы, на кружки или забирают с занятий. Самое безаварийное время – с 17:00 до 19:00.

В прошлом году в Калуге выявлено 16 очагов аварийности. В их число попали улицы Кирова, Ленина, Жукова в районе дома № 19, Московская в районе домов №№ 271, 282, 261 и рядом с поворотом на улицу Звёздная, а также перекрёстки улиц Московская-Азаровская, Степана Разина-Тульская, Заводская-Маяковская, Жукова-Хрустальная, Гагарина-Королёва, Ленина-Суворова, Ленина-Дзержинского и Телевизионная-Билибина.

Что касается пассажирского транспорта, то в 2018 году зарегистрировано 62 ДТП с участием автобусов, троллейбусов и маршруток. Рост таких происшествий составил 15%. В них погибло 3 человека, пострадало – 83. По вине водителей автобусов и троллейбусов совершено 33 дорожно-транспортных происшествия.

- Если говорить об основных нарушениях в пассажирском транспорте, то на первом месте находятся падения пассажиров, - доложил представитель ГИБДД. – Таких фактов у нас 20. И здесь лидером является Управление калужского троллейбуса.

Сотрудники госинспекции подозревают, что зачастую пассажиры падают с корыстной целью: чтобы получить страховку:

- У нас этой проблемы практически не было, пока не ввели страховую ответственность перевозчиков за жизнь и здоровье пассажиров. После этого пассажиры у нас стали активно падать.

Автоинспекторы предложили установить в салонах автобусов и троллейбусов видерегистраторы и посмотреть, что же такое там происходит.

- Если падает и получает серьёзные травмы человек преклонного возраста – это одно, - рассуждают в ГИБДД. – Но когда падают молодые люди с какими-то ушибами, возникает вопрос: а для чего они падают? Для того, чтобы получить страховку, или водитель троллейбуса на самом деле где-то затормозил?

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!


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Авторы
Оксана КОЛОСОВА 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: авто транспорт
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