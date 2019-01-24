В 559 миллионов рублей обойдётся ремонт дорог в Калуге

На сайте госзакупок на днях объявлено два аукциона по поиску подрядчиков, которые займутся ремонтом дорог в областном центре в этом году. Начальная стоимость по первому контракту составляет чуть более 289 млн. рублей, по второму – 270 млн. 902 тыс. рублей. Оба электронных аукциона состоятся 4 февраля.

Всего в адресных перечнях фигурирует 27 наименований: 11 – в первом контракте, 16 – во втором. В частности, планируется отремонтировать улицы Баженова, Глаголева, Марата, Никитина, Октябрьская, Тульская, Пухова, Зелёная, Ольговка, Прончищева, частично – улицы Грабцевское шоссе, Тарутинская, Академика Королёва, Ленина, Плеханова, Рылеева, Резванская и др. (полный перечень объектов смотрите ниже).

Согласно конкурсной документации, все перечисленные улицы должны быть приведены в порядок не позднее 1 сентября этого года.

Адресный перечень по первому контракту:

ул. Глаголева,

ул. Грабцевское шоссе от Константиновых до ул. Курсантов (исключая участок от ул. Карла Либкнехта до пл. Маяковского),

ул. Зерновая (участок от Грабцевского шоссе до ул. Малинники),

ул. Тарутинская от ул. Радищева до Ястребовской развязки,

ул. Зелёная,

ул. Ольговка,

пер. Ольговский,

пер. Сельский,

ул. Прончищева,

д. Лихун, ул. Молодежная

ул. Резванская, от примыкания к Южному обходу до участка 440.

Адресный перечень по второму контракту:

ул. Баженова,

ул. Баррикад от ул. Ленина до ул. Плеханова,

ул. Академика Королева от ул. Гагарина до д. 2 по ул. Академика Королева,

ул. Ленина от ул. Кутузова до ул. Товарная (исключая участок от ул. Баррикад до ул. Карла Либкнехта),

ул. Марата,

ул. Никитина,

ул. Октябрьская,

пер. Колхозный,

ул. Плеханова от ул. Пушкина до ул. Труда,

ул. Пушкина,

ул. Рылеева от ул. Суворова до ул. Труда,

ул. Пухова,

ул. Городенская,

ул. Гурьянова от ж.д. станции Азарово до района Карачевского кладбиша,

ул .Тульская,

ул. Полевая (от ул. Советская до ГНС).

А какие ещё улицы нуждаются в ремонте? Пишите в комментариях!