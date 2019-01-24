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В 559 миллионов рублей обойдётся ремонт дорог в Калуге

24.01.2019 17:10 9 687 Оксана КОЛОСОВА
В 559 миллионов рублей обойдётся ремонт дорог в Калуге

На сайте госзакупок на днях объявлено два аукциона по поиску подрядчиков, которые займутся ремонтом дорог в областном центре в этом году. Начальная стоимость по первому контракту составляет чуть более 289 млн. рублей, по второму – 270 млн. 902 тыс. рублей. Оба электронных аукциона состоятся 4 февраля.

Всего в адресных перечнях фигурирует 27 наименований: 11 – в первом контракте, 16 – во втором. В частности, планируется отремонтировать улицы Баженова, Глаголева, Марата, Никитина, Октябрьская, Тульская, Пухова, Зелёная, Ольговка, Прончищева, частично – улицы Грабцевское шоссе, Тарутинская, Академика Королёва, Ленина, Плеханова, Рылеева, Резванская и др. (полный перечень объектов смотрите ниже).

Согласно конкурсной документации, все перечисленные улицы должны быть приведены в порядок не позднее 1 сентября этого года.

Адресный перечень по первому контракту:

  • ул. Глаголева,
  • ул. Грабцевское шоссе от Константиновых до ул. Курсантов (исключая участок от ул. Карла Либкнехта до пл. Маяковского),
  • ул. Зерновая (участок от Грабцевского шоссе до ул. Малинники),
  • ул. Тарутинская от ул. Радищева до Ястребовской развязки,
  • ул. Зелёная,
  • ул. Ольговка,
  • пер. Ольговский,
  • пер. Сельский,
  • ул. Прончищева,
  • д. Лихун, ул. Молодежная
  • ул. Резванская, от примыкания к Южному обходу до участка 440.

Адресный перечень по второму контракту:

  • ул. Баженова,
  • ул. Баррикад от ул. Ленина до ул. Плеханова,
  • ул. Академика Королева от ул. Гагарина до д. 2 по ул. Академика Королева,
  • ул. Ленина от ул. Кутузова до ул. Товарная (исключая участок от ул. Баррикад до ул. Карла Либкнехта),
  • ул. Марата,
  • ул. Никитина,
  • ул. Октябрьская,
  • пер. Колхозный,
  • ул. Плеханова от ул. Пушкина до ул. Труда,
  • ул. Пушкина,
  • ул. Рылеева от ул. Суворова до ул. Труда,
  • ул. Пухова,
  • ул. Городенская,
  • ул. Гурьянова  от ж.д. станции Азарово до района Карачевского кладбиша,
  • ул .Тульская,
  • ул. Полевая (от ул. Советская до ГНС).

А какие ещё улицы нуждаются в ремонте? Пишите в комментариях!


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Автор
Оксана КОЛОСОВА 
Тэги: авто дороги
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