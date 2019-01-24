В 559 миллионов рублей обойдётся ремонт дорог в Калуге

На сайте госзакупок на днях объявлено два аукциона по поиску подрядчиков, которые займутся ремонтом дорог в областном центре в этом году. Начальная стоимость по первому контракту составляет чуть более 289 млн. рублей, по второму – 270 млн. 902 тыс. рублей. Оба электронных аукциона состоятся 4 февраля.
Всего в адресных перечнях фигурирует 27 наименований: 11 – в первом контракте, 16 – во втором. В частности, планируется отремонтировать улицы Баженова, Глаголева, Марата, Никитина, Октябрьская, Тульская, Пухова, Зелёная, Ольговка, Прончищева, частично – улицы Грабцевское шоссе, Тарутинская, Академика Королёва, Ленина, Плеханова, Рылеева, Резванская и др. (полный перечень объектов смотрите ниже).
Согласно конкурсной документации, все перечисленные улицы должны быть приведены в порядок не позднее 1 сентября этого года.
Адресный перечень по первому контракту:
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Адресный перечень по второму контракту:
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А какие ещё улицы нуждаются в ремонте? Пишите в комментариях!
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