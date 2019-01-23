Троллейбусы остановились из-за обрыва на Карла Либкнехта

Днём в среду, 23 января, троллейбусы маршрутов №1 и №5 остановились в Калуге из-за обрыва линии в районе перекрёстка улиц Карла Либкнехта и Ленина.

Когда устранят последствия происшествия, пока не сообщается.

Как рассказали нам в УКТ, была также угроза остановки троллейбусов на Гагаринском мосту из-за двух ДТП, но всё же они смогли объехать препятствия.

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