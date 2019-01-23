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Троллейбусы остановились из-за обрыва на Карла Либкнехта

23.01.2019 11:27 6 1035 Дмитрий Ивьев, Фото: Владимир ИВКИН и группа «Дорожный патруль».
Троллейбусы остановились из-за обрыва на Карла Либкнехта

Днём в среду, 23 января, троллейбусы маршрутов №1 и №5 остановились в Калуге из-за обрыва линии в районе перекрёстка улиц Карла Либкнехта и Ленина.

Когда устранят последствия происшествия, пока не сообщается.

Как рассказали нам в УКТ, была также угроза остановки троллейбусов на Гагаринском мосту из-за двух ДТП, но всё же они смогли объехать препятствия.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Владимир ИВКИН и группа «Дорожный патруль».
Тэги: транспорт укт
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