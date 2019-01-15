Калужанам предложили поспрашивать о камерах ГИБДД

В среду, 16 января, в УМВД по Калужской области состоится тематическая «горячая линия» в ходе которой полицейские ответят на вопросы о работе камер ГИБДД.

- Жители Калуги и области могут позвонить по телефону 8 (4842) 50-20-20 и задать интересующие их вопросы, связанные с организацией работы центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, - говорится в распространенном сегодня, 15 января, сообщении пресс-службы областной полиции.

Звонить по указанному телефону можно с 17:00 до 18:00.