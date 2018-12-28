Автошколы хотят заставить платить за аварии выпускников

ГИБДД России проработает вопрос введения материальной ответственности для автошкол, выпускники которых в течение двух лет после получения прав стали виновниками ДТП. Об этом со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черникова сообщает РИА Новости.

По его словам, данное поручение по итогам заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения дал бывший мэр Калуги, вице-премьер Максим Акимов.

Подразумеваются ли какие-либо санкции для подразделений ГИБДД, выдавших права, не уточняется.

- Дано поручение посмотреть и отработать именно ответственность материальную автошкол, которые выпускают водителей, а они в течение двух лет становятся виновниками ДТП, - приводит агентство слова Черникова. - Мы его будем отрабатывать. Та школа, которая выпускает нового водителя в общую структуру автодвижения, должна понимать, что этот водитель должен двигаться с особым контролем.

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