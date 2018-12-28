Международный аэропорт Калуга рассказал о планах на 2019 год

28.12.2018 10:43 284

В преддверии Нового 2019 года калужский аэропорт делится с калужанами и жителями области планами по развитию маршрутной сети в 2019 году.

Авиакомпания S7 продолжит выполнять ставшие уже привычными рейсы в Санкт-Петербург.

Авиакомпания Азимут помимо полетов в Сочи и Краснодар, которые полюбились калужским пассажирам, весной добавит рейсы в Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Калининград.

Авиакомпания РусЛайн планирует в марте начать полеты в Екатеринбург и Нижний Новгород, а летом снова открыть традиционное сезонное направление – Симферополь.

В планах аэропорта также довести частоту выполнения рейсов в Санкт-Петербург до ежедневной и договориться с авиаперевозчиками об открытии таких популярных туристических внутрироссийских направлений как Уфа и Казань.

Что касается международных маршрутов, то помимо обслуживания чартерных рейсов в Брауншвейг (Германия) в интересах концерна Фольксваген, ожидается продолжение чартерной программы в Анталию (Турция). Достигнуты договоренности об открытии осенью 2019 года рейсов в Ереван (Армения) и с лета 2019 года рейсов в Минск (Беларусь).

Международный аэропорт Калуга будет оперативно информировать калужан, жителей Калужской и окружающих областей об открытии продаж билетов на все рейсы по мере формирования расписания - на сайте аэропорта www.klf.aero, в средствах массовой информации и социальных сетях.