Международный аэропорт Калуга рассказал о планах на 2019 год

В преддверии Нового 2019 года калужский аэропорт делится с калужанами и жителями области планами по развитию маршрутной сети в 2019 году.
Авиакомпания S7 продолжит выполнять ставшие уже привычными рейсы в Санкт-Петербург.
Авиакомпания Азимут помимо полетов в Сочи и Краснодар, которые полюбились калужским пассажирам, весной добавит рейсы в Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Калининград.
Авиакомпания РусЛайн планирует в марте начать полеты в Екатеринбург и Нижний Новгород, а летом снова открыть традиционное сезонное направление – Симферополь.
В планах аэропорта также довести частоту выполнения рейсов в Санкт-Петербург до ежедневной и договориться с авиаперевозчиками об открытии таких популярных туристических внутрироссийских направлений как Уфа и Казань.
Что касается международных маршрутов, то помимо обслуживания чартерных рейсов в Брауншвейг (Германия) в интересах концерна Фольксваген, ожидается продолжение чартерной программы в Анталию (Турция). Достигнуты договоренности об открытии осенью 2019 года рейсов в Ереван (Армения) и с лета 2019 года рейсов в Минск (Беларусь).
Международный аэропорт Калуга будет оперативно информировать калужан, жителей Калужской и окружающих областей об открытии продаж билетов на все рейсы по мере формирования расписания - на сайте аэропорта www.klf.aero, в средствах массовой информации и социальных сетях.
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