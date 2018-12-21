Переулок Механизаторов перекопают в Калуге

С 9 утра субботы, 22 декабря, до 19:00 воскресенья, 23 декабря, в Калуге будет закрыт проезд по улице Механизаторов. Это связано с работами по восстановлению сетей водоснабжения в районе дома №36 по улице Промышленной, рассказали нам в городской управе.

Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда.

Уважаемые читатели! Если где-то в городе творится безобразие в сфере ЖКХ, пишите на ev@kp.kaluga.ru.