Поехали! Южный обход Калуги открыт

Торжественная церемония открытия новой автомобильной дороги и моста через реку Оку состоялась 9 декабря.

— … Пять, четыре, три, два, один, пуск! — хором вместе с ведущим праздничной церемонии отсчитывали её участники и гости. — Проезд открыт! Южный обход Калуги свободен!

Под бурные аплодисменты и аккорды марша «Прощание Славянки» на дороге показались 12 КамАЗов, которые первыми проехали по одному из участков трассы и новому мосту через Оку.

Удобство, скорость, экология

Южный обход — это 21 км четырёхполосной дороги, построенной с применением лучших строительных технологий, с барьерным ограждением практически на всём её протяжении и оснащённой 1500 светодиодными светильниками. Она соединила Калугу с федеральной трассой М3 «Украина», а также дороги орловского, тульского и рязанского направлений. Грандиозная стройка стартовала 18 августа 2015 года. Государственной казне она обошлась в сумму 11 млрд. 422 млн. рублей.

Самый главный эффект, которого ждут от новой дороги, — вывод транзитного транспорта за пределы Калуги.

— На эту трассу уйдёт 80% транспорта, который вынужденно проходил через Калугу, — сказал на торжественной церемонии губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. — Это более 7 млн. тонн грузов.

Кроме того, с появлением Южного обхода жители Правобережья — одного из самых крупных в городе микрорайонов — получают альтернативную возможность выезда в город, ­ минуя Гагаринский мост.

— Сейчас как раз завершается разработка новой транспортной схемы, в которой учитывается в том числе дополнительная инфраструктура в виде этой дороги, — прокомментировал нам городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, — с маршрутами общественного транспорта, который будет ходить из микрорайона «Правый берег» в сторону Анненок через новый мост. Они появятся к сентябрю-октябрю 2019 года.

— Это действительно очень масштабный и значимый проект, — считает Полномочный представитель президента в ЦФО Игорь ЩЁГОЛЕВ. — С одной стороны, он позволит убрать значительную часть транспортного ­потока из исторического центра города. Улучшится экологическая ситуация, жить в городе станет гораздо комфортнее. С другой стороны, благодаря Южному обходу станет лучше сообщение между целым рядом регионов Центральной России, что, соответственно, принесёт экономический эффект. Именно этим и ценны такие проекты. Инфраструктура — то, с чего всё начинается. Появляется инфраструктура — подтягиваются предприятия, начинают строиться дома, возникают новые зоны отдыха, увеличивается туристический поток.

— Удобство, скорость, экология. Это то, что приобретает Калуга в результате строительства данного объекта, — подчеркнул министр транспорта РФ Евгений ДИТРИХ.

Подвиг строителей

Для дорожников этот объект стал настоящим испытанием на прочность. В зону строительства попала различная городская инфраструктура, что повлекло за собой много инженерных переключений: на водоводе, газопроводе, канализации, водопроводе — а также переустройство кабельных, высоковольтных линий.

Самыми сложными стали последние 2 километра дороги, участок со 114-го пикета по 134-й.

— Здесь был большой овраг глубиной 26 метров, — рассказал нам представитель подрядной организации «Р‑1» Егор СИЗИНЦЕВ. — На его засыпку ушло большое количество инертных материалов. Одного только песка уложено порядка 400 тыс. кубометров. Это очень большой объём. Кроме того, была проведена большая работа по завозу материалов: возникло несколько сложных моментов по их доставке к месту стройки. Тем не менее, мы справились, несмотря на сжатые сроки. Задачу нам поставили в начале года. На её выполнение потребовалось чуть меньше 6 месяцев. Это очень хороший показатель. От нашей организации на данном этапе было задействовано примерно 150 строителей. Работали практически круглосуточно.

— Вы в самый тяжёлый момент подставили своё плечо и сделали самую важную работу, — поблагодарил строителей губернатор. — Спасибо за то, что не побоялись и откликнулись на мою просьбу!

Ещё одним сложным объектом стал мост через Оку протяжённостью 649 метров.

— Это уникальное сооружение, — рассказала на презентации проекта министр дорожного хозяйства Калужской области Ольга ИВАНОВА. — Оно располагается на подтопляемой территории, это потребовало устройства насыпи высотой 15 метров и дополнительного укрепления её бетоном. Монтаж моста осуществлялся методом «надвижки» более 5 тыс. тонн металла.

— Такие стройки длятся обычно много дольше, — говорит министр транспорта РФ. — Они проходят через большое количество проблемных этапов. Здесь и сейчас я хочу сказать простое человеческое спасибо тем людям, которые участвовали в этом строительстве. Тем, кто каждый день без страха и упрёка делал своё дело. У нас грандиозные планы. Те, кто активно проявил себя на этом объекте, могут рассчитывать на участие в новых, не менее масштабных проектах, и не только в Калужской области.

Калужская кольцевая

Лучшим из лучших 9 декабря вручили областные награды и почётные грамоты. Особые слова благодарности в этот день звучали в адрес ещё одного высокого гостя, приехавшего на церемонию открытия Южного обхода, нашего земляка — 1-го заместителя председателя Правительства РФ Максима АКИМОВА. По словам главы региона, именно благодаря Акимову Южный обход был включён в программу важнейших строек страны и получил федеральное финансирование.

— Знаменательно, что эта стройка завершается тогда, когда мы приступаем к реализации двух больших проектов, связанных с дорожной и транспортной инфраструктурой: национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, — сказал Максим Акимов. — Я верю, что у нас всё получится.

Рассчитывает руководство области на помощь своего земляка и в реализации следующего масштабного проекта — строительстве Северного обхода.

— Нам осталось построить ещё 21 км, и кольцо вокруг Калуги будет замкнуто, — сказал Анатолий Артамонов. — Проектирование объекта завершено. В январе получаем документацию из госэкспертизы.

— Мы с большим оптимизмом смотрим на то, что этот проект будет реализован, — обнадёжил Максим Акимов. — Надеемся, нам удастся найти дополнительные ресурсы, чтобы запустить его, не откладывая на последующие этапы. Заявок от регионов огромное количество. Приоритет будем отдавать тем, кто, во‑первых, уже справлялся с этими задачами, во‑вторых, тем, кто к ним более готов.

— Такие трассы — наше будущее, — сказал Евгений Дитрих. — Их нужно создавать. Именно на это нацелены наши планы.

— Мы ответим на эту заботу о нас своим ударным трудом, — пообещал со своей стороны губернатор. — Мы не будем снижать темпов экономического развития и будем стремиться, чтобы Калужская область всегда была на передовых рубежах. Это будет наш ответ.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.