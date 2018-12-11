Новый светофор установили на улице Баррикад

На днях в Калуге на улице Баррикад установили желтые мигающие светофоры у перехода рядом с детским садом №60.

- Применение светофора типа Т-7 позволит обеспечить безопасность движения пешеходов, переходящих проезжую часть, и заблаговременно информировать водителей о наличии пешеходного перехода, – рассказали в МБУ «СМЭУ».

Водителей просят быть внимательнее на данной улице.

Фото: МБУ «СМЭУ».

Уважаемые читатели! А где ещё в Калуге не хватает подобных светофоров? Пишите в комментариях!