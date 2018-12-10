После открытия Южного обхода фуры в Калугу будут пускать только ночью

В воскресенье, 9 декабря, официально открыли Южный обход Калуги. Глава региона Анатолий АРТАМОНОВ в понедельник,10 декабря, на заседании правительства поздравил с этим калужан и призвал местные власти как можно скорее установить дорожные знаки.
- Теперь появилась возможность организовать движение грузового транспорта минуя город, - отметил он. - Чтобы грузовой транспорт в городе появился только тогда, когда вы выдали пропуск. Этот пропуск должен выдаваться только в исключительных случаях. И, как правило, в ночное время этот транспорт должен передвигаться... То же самое касается завоза товаров для магазинов. В Москву ни одна фура в течение дня, знаете, не заедет. Они все у нас отстаиваются на территории области. То же самое должно быть и в Калуге. В ночное время, пожалуйста, пусть, заезжают.
Уважаемые читатели! А вы уже успели проехать по Южному обходу? Делитесь впечатлениями в комментариях!
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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