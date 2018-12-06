Улицу 65 лет Победы перекроют на три дня

06.12.2018 16:20 552 Елена Французова

С 7 по 9 декабря в Калуге перекроют улицу 65 лет Победы, в районе дома № 27. - МУП «Калугатеплосеть» будет проводить земляные работы, связанных с монтажом теплотрассы на новую школу, - сообщает пресс-служба городской управы. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.



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