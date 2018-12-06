Улицу 65 лет Победы перекроют на три дня

С 7 по 9 декабря в Калуге перекроют улицу 65 лет Победы, в районе дома № 27.
- МУП «Калугатеплосеть» будет проводить земляные работы, связанных с монтажом теплотрассы на новую школу, - сообщает пресс-служба городской управы.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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