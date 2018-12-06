Водителей попросили не выезжать на дороги

В связи с ухудшением погодных условий калужское управление ГИБДД просит водителей воздержаться от поездок на личных автомобилях, сообщили 6 декабря в пресс-службе ведомства.
- Из-за резкого изменения погоды возможны осложнения на улично-дорожной сети, что может привести к росту аварийности на дорогах, - предупреждают в полиции. - Понижение температуры может спровоцировать образование наледи на проезжей части и ограничение видимости. В первую очередь, гололед может появляться на мостах и в низинах.
Особую осторожность следует проявлять при проезде по эстакадам, мостам и путепроводам, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи.
В случае технических поломок, ДТП, а также при возникновении других сложных нештатных ситуаций, обращайтесь в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД по Калуге по телефону 8-4842-547-888, ОБ ДПС ГИБДД по Калужской области по телефону 8-4842-50-16-02, по единому номеру телефона 102 или по единому номеру 112.
Уважаемые читатели! А у вас во дворе и на улице убрали снег? Пишите в комментариях!
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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