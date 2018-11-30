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Началось тестирование оплаты билетов при помощи системы распознавания лиц

30.11.2018 16:16 0 220 Дмитрий Ивьев
Началось тестирование оплаты билетов при помощи системы распознавания лиц

Калужане одними из первых в стране, вероятно, смогут в ближайшее время воспользоваться системой распознавания лиц для покупки билета на электричку. Соответствующие турникеты установили на Киевском вокзале в Москве и станции Солнечная. Об этом сообщил в четверг, 29 ноября, гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Максим ДЬЯКОНОВ.

- Мы сейчас тестируем на паре станций прототип и хотим посмотреть, имеет ли это под собой основания или не имеет, - приводит его слова ТАСС. - Но в любом случае все и развитие транспортной системы идет к единому билету, единому носителю, и желательно к минимальному времени, которое потребуется для того, чтобы пройти все контроли.

Пока что в тестировании системы принимают участие только сотрудники компании, но не пассажиры.

Ранее в пресс-службе ЦППК рассказывали, что устройства с поддержкой распознавания лиц смогут по желанию пассажиров считывать их биометрические данные для покупки билетов на электричку. Такая система позволит проходить через турникеты без предъявления билета или абонемента, поскольку алгоритм автоматически определит, что у пассажира есть действующий проездной документ.

Уважаемые читатели! А какие новые технологии вы бы хотели увидеть в ближайшем будущем?


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Тэги: транспорт железная дорога
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