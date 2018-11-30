Новый светофор заработал на улице Зерновой

Новый светофор заработал в четверг, 29 ноября, на улице Зерновой в Калуге в районе дома №32.
Чтобы включить зелёный сигнал и перейти улицу, пешеходам сначала нужно будет нажать кнопку.
- «Умный» светофор установлен по просьбам калужан, проживающих в этом микрорайоне, - приводит слова директора МБУ «СМЭУ» Михаила ВАСИЛЬЕВА пресс-служба городской управы. - Пешеходную «зебру» нанесут весной следующего года, когда позволят погодные условия.
Фото: горуправа и «СМЭУ».
Уважаемые читатели! А где ещё в Калуге нужны такие светофоры? Пишите в комментариях!
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