Троллейбусы остановились в центре Калуги

26.11.2018 16:33 643 Дмитрий Ивьев

Днём в понедельник, 26 ноября, троллейбусы маршрутов №№3 и 18 остановились в центре Калуги. Это связано с обрывом контактной сети на сквере Мира, сообщает «Управление Калужского троллейбуса». Завершить ремонтные работы обещают примерно к 17:00. UPD. Позже в УКТ сообщили, что ремонт завершился к 16:50, троллейбусы поехали.



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