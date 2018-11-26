Троллейбусы остановились в центре Калуги

Днём в понедельник, 26 ноября, троллейбусы маршрутов №№3 и 18 остановились в центре Калуги.
Это связано с обрывом контактной сети на сквере Мира, сообщает «Управление Калужского троллейбуса».
Завершить ремонтные работы обещают примерно к 17:00.
UPD. Позже в УКТ сообщили, что ремонт завершился к 16:50, троллейбусы поехали.
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