В Калуге появился сервис быстрой доставки товаров из «ИКЕА» и «ОБИ»

22.11.2018 10:21 808

В Калуге открылся филиал Федерального сервиса доставки товаров «Вам до дома», который предлагает быструю и регулярную доставку товаров из «ИКЕА» и «ОБИ».

Без преувеличения можно сказать, что сервис построен в соответствии с самыми современными стандартами обслуживания клиентов.

«Для заказа вы можете воспользоваться мобильным приложением или сайтом компании vamdodoma.ru.»

Там же можно отследить каждый шаг движения покупки. Об изменении статуса заказа клиенту помогают смс, рассылаемые сервисом. Представитель пресс-службы компании сообщил, что компания проводит акцию для своих первых клиентов.

«В данный момент покупатели могут воспользоваться услугами сервиса со скидкой 50%. Для этого необходимо лишь ввести в своем заказе промокод «ДОМ». Акция действует на заказы при полной предоплате и продлится до 9:00 28 ноября 2018 года».

Также он отметил, что федеральная служба доставки «Вам до дома» работает в России уже два года. Одно из ее конкурентных преимуществ заключается в том, что в работе системы используются технологии, позволяющие экономить ресурсы и время. Это позволяет снижать издержки и предоставлять клиентам более низкий процент на доставку.

Еще одним важным пунктом является то, что сервис «Вам до дома» не предполагает предоплаты, не ограничивает клиентов по сумме заказа, и всегда предоставляет возможность бесплатно поменять или вернуть товар — даже без чека и коробки.

Сделать заказ можно по телефону, в офисе, на сайте vamdodoma.ru или через мобильное приложение.

Заказы поступают в пункт выдачи еженедельно. Выдача вновь поступивших заказов осуществляется с 14−00 каждой пятницы. Получить заказы сервиса можно в любой день с 9−00 до 20−00 в пункте выдачи или оформить доставку на дом.

Федеральная служба доставки «Вам до дома»