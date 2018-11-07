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На участке улицы Луначарского запретят остановку

07.11.2018 09:09 3 565 Дмитрий Ивьев
На участке улицы Луначарского запретят остановку

На 50-метровом отрезке улицы Луначарского у дома №13 запретят остановку. Такое решение принято на недавнем заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Знаки 3.27 «Остановка запрещена» снабдят табличкой «Работает эвакуатор».

- Предполагается, что эта мера позволит увеличить пропускную способность на этом участке, - рассказали в городской управе. - Сейчас из-за разрешенной остановки для проезда перекрестка используется одна полоса, так как вторая занята припаркованными автомобилями.

Уважаемые читатели! А где ещё в Калуге вы бы запретили остановку? Пишите в комментариях!


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Тэги: авто
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