«Волга» с сюрпризом: любителей погонять начали ловить по-новому

На днях в Обнинске местные жители заметили припаркованную у дороги чёрную «Волгу» с камерой фиксации скорости за стеклом. Ситуацию в субботу, 3 ноября, прокомментировал глава администрации наукограда Владислав ШАШПА.
- Развею ваши сомнения. На прошедшей неделе администрация Обнинска начала работу по контролю за соблюдением скоростного режима в городе с помощью передвижных комплексов видеофиксации нарушений, - написал он в Facebook. - Будьте внимательны, соблюдайте ПДД.
По его словам, приборы фиксации скорости переданы в муниципалитет полицией. На улицах Обнинска будет работать несколько машин. Штрафы направляются в областной бюджет.
В комментариях к записи Шапши многие высказывали недовольство тем, что перед авто нет знака, предупреждающего о фиксации скорости. Кроме того, автомобилисты считают, что камера должна быть установлена под определенным углом и не внутри авто. Иначе измерения из-за стекла будут некорректными.
Уважаемые читатели! А вы соблюдаете скоростной режим? Пишите в комментариях!
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