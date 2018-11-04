Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Воскресенье, 04 ноября
$ 65.58 0.07
74.99 0.41
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

«Волга» с сюрпризом: любителей погонять начали ловить по-новому

04.11.2018 10:07 1 2432 Дмитрий Ивьев
«Волга» с сюрпризом: любителей погонять начали ловить по-новому

На днях в Обнинске местные жители заметили припаркованную у дороги чёрную «Волгу» с камерой фиксации скорости за стеклом. Ситуацию в субботу, 3 ноября, прокомментировал глава администрации наукограда Владислав ШАШПА.

- Развею ваши сомнения. На прошедшей неделе администрация Обнинска начала работу по контролю за соблюдением скоростного режима в городе с помощью передвижных комплексов видеофиксации нарушений, - написал он в Facebook. - Будьте внимательны, соблюдайте ПДД.

По его словам, приборы фиксации скорости переданы в муниципалитет полицией. На улицах Обнинска будет работать несколько машин. Штрафы направляются в областной бюджет.

В комментариях к записи Шапши многие высказывали недовольство тем, что перед авто нет знака, предупреждающего о фиксации скорости. Кроме того, автомобилисты считают, что камера должна быть установлена под определенным углом и не внутри авто. Иначе измерения из-за стекла будут некорректными.

Уважаемые читатели! А вы соблюдаете скоростной режим? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: авто
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Новую дорогу собираются строить на Правом берегу 04.11.2018 09:29

По маршруту №29 пустили большие автобусы 02.11.2018 12:13

Театральную площадь перекроют из-за митинга 02.11.2018 10:41

Светофоры по-новому заработают на Киёвке 02.11.2018 10:29

Дорожники открыли съезд с Болдина на Пучковский мост 01.11.2018 10:05


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пт 30 ноября, 10:00
Выставка «Мой любимый Полотняный»
п. Полотняный Завод, музей
пн 31 декабря, 18:30
Выставка «Ремесло из прошлого»
п. Полотняный Завод, музей

Для детей

вс 04 ноября, 17:00
Ми-ми-мишки: Защитники леса
Арена КТЗ, ДК
ср 07 ноября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория
сб 10 ноября, 12:00
Курсы для детей по традиционной росписи "Русская сказка"
Дом мастеров
сб 10 ноября, 14:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров

Концерты

пн 05 ноября, 19:00
«Песни Родины»
Филармония
ср 07 ноября, 19:00
Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка»
Филармония
ср 07 ноября, 19:00
Органный концерт
Дом музыки
пт 09 ноября, 19:00
Ирина Аллегрова. "Моно..."
Арена КТЗ, ДК

Кино

Проигранное место
Только не они
Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин
Несокрушимый
Новости компаний

Технологии будущего – уже в Калуге: домофон через смартфон, говорящие видеокамеры и прозрачное ЖКХ

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

«Ростелеком» модернизирует уличное освещение в Малоярославце

Калужане потратили по миллиону минут мобильной связи от «Ростелекома»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Новости партнеров

Рекомендации по оформлению КАСКО

Почему вступать в процедуру банкротства гражданам необходимо именно сейчас?

Дзюба раскритиковал судейство в выигранном матче «Зенита»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.