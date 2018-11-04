«Волга» с сюрпризом: любителей погонять начали ловить по-новому

На днях в Обнинске местные жители заметили припаркованную у дороги чёрную «Волгу» с камерой фиксации скорости за стеклом. Ситуацию в субботу, 3 ноября, прокомментировал глава администрации наукограда Владислав ШАШПА.

- Развею ваши сомнения. На прошедшей неделе администрация Обнинска начала работу по контролю за соблюдением скоростного режима в городе с помощью передвижных комплексов видеофиксации нарушений, - написал он в Facebook. - Будьте внимательны, соблюдайте ПДД.

По его словам, приборы фиксации скорости переданы в муниципалитет полицией. На улицах Обнинска будет работать несколько машин. Штрафы направляются в областной бюджет.

В комментариях к записи Шапши многие высказывали недовольство тем, что перед авто нет знака, предупреждающего о фиксации скорости. Кроме того, автомобилисты считают, что камера должна быть установлена под определенным углом и не внутри авто. Иначе измерения из-за стекла будут некорректными.

Уважаемые читатели! А вы соблюдаете скоростной режим? Пишите в комментариях!