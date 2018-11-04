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Новую дорогу собираются строить на Правом берегу

04.11.2018 09:29 4 2346 Дмитрий Ивьев
Новую дорогу собираются строить на Правом берегу

Идею строительства новой дороги обсудили в пятницу, 2 ноября, на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Калуге.

Предполагается, что она соединит дорогу, проходящую от улицы Фомушина вдоль Губернского парка (неофициально она называется улицей Воротынской) и 3-й Академический проезд. Дальше автомобилисты могли бы по улице Энергетиков выезжать на Тульское шоссе.

На схеме, которую рассматривали на комиссии, неверно подписана дорога, проходящая вдоль Губернского парка. На самом деле это не улица 65 лет Победы. Название «Улица Воротынская» также пока не утверждено. 

Пока рано говорить о сроках возможного строительства и даже проектирования, но в перспективе такой путь может появиться, рассказал нам член комиссии по безопасности дорожного движения, депутат Яков Казацкий. В ближайшее время специалисты начнут изучать этот участок, чтобы понять, возможно ли проложить коридор.

Уважаемые читатели! А где ещё в Калуге, на ваш взгляд, можно было бы построить новые дороги? Пишите в комментариях!


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Тэги: авто дороги
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