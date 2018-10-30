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Международный аэропорт Калуга перешел на осенне-зимнее расписание

30.10.2018 08:59 0 338
Международный аэропорт Калуга перешел на осенне-зимнее расписание

В этот период Международный аэропорт Калуга планирует обслуживать 20 регулярных рейсов в неделю.

Авиакомпания S7 увеличила частоту выполнения полетов из Калуги в Санкт-Петербург, и с 29 октября 2018 года рейсы будут выполняться 4 раза в неделю.

Дополнительный рейс S7 Airlines будет вылетать в понедельник из Санкт-Петербурга в 20:35 и прилетать в Калугу в 22:15. Вылет обратного рейса из аэропорта Калуги в 22:55, прилет в аэропорт Пулково в 00:25 (+1).

Расписание остальных рейсов не меняется. По вторникам, четвергам и субботам вылет из аэропорта Пулково в 15:50, прилет в аэропорт Калуги в 17:30. Обратный рейс отправляется из Калуги в 18:10, прилет в Санкт-Петербург — в 19:40.

Авиакомпания Азимут будет выполнять прямые рейсы в Краснодар и Сочи.

Рейсы в Сочи выполняются два раза в неделю по четвергам и субботам  по следующему расписанию:

  • Вылет из Сочи в 15:50, прибытие в Калугу в 18.05.
  • Вылет из Калуги в 18.55, прибытие в Сочи в 21.05.

Рейсы в Краснодар выполняются два раза в неделю по средам и воскресеньям  по следующему расписанию:

  • Вылет из Краснодара в 17:30, прибытие в Калугу в 19.30.
  • Вылет из Калуги в 20.15, прибытие в Краснодар в 22.10.

Минимальный тариф на направлениях в Сочи и Краснодар составляет 1080 рублей в одну сторону.

Также продолжается обслуживание корпоративных чартерных рейсов в Брауншвейг (Германия), которые выполняются авиакомпанией «РусЛайн» в интересах концерна Фольксваген.


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Тэги: транспорт
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