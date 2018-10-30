Международный аэропорт Калуга перешел на осенне-зимнее расписание

30.10.2018 08:59 338

В этот период Международный аэропорт Калуга планирует обслуживать 20 регулярных рейсов в неделю.



Авиакомпания S7 увеличила частоту выполнения полетов из Калуги в Санкт-Петербург, и с 29 октября 2018 года рейсы будут выполняться 4 раза в неделю.



Дополнительный рейс S7 Airlines будет вылетать в понедельник из Санкт-Петербурга в 20:35 и прилетать в Калугу в 22:15. Вылет обратного рейса из аэропорта Калуги в 22:55, прилет в аэропорт Пулково в 00:25 (+1).



Расписание остальных рейсов не меняется. По вторникам, четвергам и субботам вылет из аэропорта Пулково в 15:50, прилет в аэропорт Калуги в 17:30. Обратный рейс отправляется из Калуги в 18:10, прилет в Санкт-Петербург — в 19:40.



Авиакомпания Азимут будет выполнять прямые рейсы в Краснодар и Сочи.



Рейсы в Сочи выполняются два раза в неделю по четвергам и субботам по следующему расписанию:

Вылет из Сочи в 15:50, прибытие в Калугу в 18.05.

Вылет из Калуги в 18.55, прибытие в Сочи в 21.05.

Рейсы в Краснодар выполняются два раза в неделю по средам и воскресеньям по следующему расписанию:

Вылет из Краснодара в 17:30, прибытие в Калугу в 19.30.

Вылет из Калуги в 20.15, прибытие в Краснодар в 22.10.

Минимальный тариф на направлениях в Сочи и Краснодар составляет 1080 рублей в одну сторону.



Также продолжается обслуживание корпоративных чартерных рейсов в Брауншвейг (Германия), которые выполняются авиакомпанией «РусЛайн» в интересах концерна Фольксваген.