Международный аэропорт Калуга перешел на осенне-зимнее расписание

В этот период Международный аэропорт Калуга планирует обслуживать 20 регулярных рейсов в неделю.
Авиакомпания S7 увеличила частоту выполнения полетов из Калуги в Санкт-Петербург, и с 29 октября 2018 года рейсы будут выполняться 4 раза в неделю.
Дополнительный рейс S7 Airlines будет вылетать в понедельник из Санкт-Петербурга в 20:35 и прилетать в Калугу в 22:15. Вылет обратного рейса из аэропорта Калуги в 22:55, прилет в аэропорт Пулково в 00:25 (+1).
Расписание остальных рейсов не меняется. По вторникам, четвергам и субботам вылет из аэропорта Пулково в 15:50, прилет в аэропорт Калуги в 17:30. Обратный рейс отправляется из Калуги в 18:10, прилет в Санкт-Петербург — в 19:40.
Авиакомпания Азимут будет выполнять прямые рейсы в Краснодар и Сочи.
Рейсы в Сочи выполняются два раза в неделю по четвергам и субботам по следующему расписанию:
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Рейсы в Краснодар выполняются два раза в неделю по средам и воскресеньям по следующему расписанию:
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Минимальный тариф на направлениях в Сочи и Краснодар составляет 1080 рублей в одну сторону.
Также продолжается обслуживание корпоративных чартерных рейсов в Брауншвейг (Германия), которые выполняются авиакомпанией «РусЛайн» в интересах концерна Фольксваген.
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