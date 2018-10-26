Количество оштрафованных за день превысило 80 тысяч

За четверг, 25 октября, в Калужской области оштрафовали более 84 тысяч нарушителей Правил дорожного движения. Для сравнения, за среду штрафы получили порядка 10 тысяч водителей.

Как нам пояснили в отделе пропаганды областного УГИБДД, в данных нет ошибок. Просто в список оштрафованных включены и те, кто нарушил правила перед камерами и получил наказание автоматически.

Сотрудники ГИБДД также наказали 36 автолюбителей с нечитаемыми знаками, остановили 12 нетрезвых автомобилистов и оштрафовали более 60 пешеходов, переходивших дорогу не по правилам.

Уважаемые читатели! А вас когда-либо штрафовали? Расскажите в комментариях!