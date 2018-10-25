Стоимость ОСАГО обещают снизить в Калужской области

Цена полиса ОСАГО после планируемой реформы в этой сфере может быть снижена примерно в трех десятках регионов страны, но только для водителей, которые водят безаварийно. В этот список входит и Калужская область, рассказал в среду, 24 октября, заместитель председателя Банка России Владимир ЧИСТЮХИН.
Законопроект Минфина предполагает отмену двух коэффициентов - территории и мощности, а также введение ряда индивидуальных для каждого водителя коэффициентов.
- Мы такую общую оценку не делали, - цитирует Чистюхина РИА Новости. - Мы смотрели на ту информацию, которую давал Российский союз автостраховщиков, на ту информацию, которую давали публично некоторые страховые компании. У нас получалось, что это где-то до 30 регионов, где, возможно, будет снижение полисов ОСАГО. Но это не всем водителям, которые водят в этом регионе. Это водителям, которые безаварийно водят, у которых хорошая история.
В четверг Российский союз автостраховщиков (РСА) выделил 20 регионов, в которых тарифы на «автогражданку» в будущем могут быть скорректированы в сторону понижения. В этот список вошли Псковская, Рязанская, Орловская, Брянская, Новгородская, Калининградская, Сахалинская, Костромская, Удмуртская, Чувашская, Курская, Кировская, Томская, Саратовская и Калужская области, Забайкальский край, Ненецкий автономный округ, республики Карелия, Мордовия, а также Саха (Якутия). Все они были отнесены к так называемой «зеленой зоне».
В целом же в РСА ожидают, что по итогам либерализации ОСАГО, которая предполагает расширение тарифного коридора и исключение нескольких коэффициентов, используемых сейчас при расчете стоимости полиса, тарифы будут снижены примерно для 83% водителей.
Уважаемые читатели! А сколько вы заплатили за ОСАГО в этом году? Пишите в комментариях!
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