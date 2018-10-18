Налоги повысили для владельцев мотоциклов, лодок и вертолетов

В четверг, 18 октября, на заседании сессии Законодательного Собрания Калужской области депутаты утвердили новые, повышенные, ставки налогов на яхты, катера, гидроциклы, моторные лодки, мотоциклы, а также самолеты и вертолеты.

- Такого рода транспортные средства составляют всего 3% от общего количества транспорта, зарегистрированного в регионе, но повышение ставок даст в бюджет дополнительно около 8 миллионов рублей, - говорится в сообщении Заксобрания.

Вырученные средства планируется направить в Дорожный фонд Калужской области на ремонт и развитие дорожной сети.

С новыми ставками можно ознакомиться в тексте законопроекта, размещенного на сайте Заксобрания.

Уважаемые читатели! А вы платите транспортный налог? В какую сумму он вам обходится? Пишите в комментариях!