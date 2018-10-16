Холодно, но не скользко

16.10.2018 09:30 460

Как новые шинные технологии делают нашу жизнь безопаснее

Во время очередной сезонной замены шин у многих клиентов, будь то начинающий водитель или опытный автовладелец, нередко возникают вопросы по выбору типа шин и моделей, наиболее подходящих к конкретным погодным условиям и стилю вождения.

Ответить на них нам помог Антон ГОРЧЕНКОВ, директор шинного центра «Колеса Даром» (г. Калуга, ул. Зерновая, 32) – официального дилера компании «Continental» в РФ.

– Многие автовладельцы уже успели запомнить, что обувать зимние шины следует при среднесуточной температуре около плюс 7 градусов. А если снова резкое потепление, как поведут себя покрышки?

– Современные зимние шины показывают высокие характеристики сцепления и управляемости и, главное, износостойкости в том числе и на асфальте, поэтому не стоит особо беспокоиться за поведение машины на дороге и истираемость резины. Осенью такое потепление, увы, обычно недолгое, зато вы встретите заморозки во всеоружии. Даже если в дневные часы температура выше +7 градусов, то утром и вечером, особенно в районе эстакад или мостов возможна наледь или так называемый черный лед.

– Считается, что шипованные шины подходят только для дорог, покрытых снегом или ледяной коркой, а на сухом и мокром асфальте шипы только мешают, так ли это?

– Каждое новое поколение шипованных шин приобретает все больше универсальных свойств, и водители могут быть уверены в надежном сцеплении на любой поверхности. К примеру, шипованная шина Continental IceContact 2 на тестовых испытаниях заметно опережала конкурентов на очищенном мокром асфальте, характерном для больших городов. Так что сегодня не стоит беспокоиться, что шипы якобы увеличивают тормозной путь на асфальте или излишне портят дорожное покрытие – для современных моделей это осталось в прошлом.

– А в какую сторону эволюционируют нешипованные шины?

– Можно сказать, что фрикционные шины по набору характеристик движутся навстречу шипованным моделям. С каждым новым поколением у них совершенствуются ездовые характеристики на сложном зимнем покрытии, особенно на снегу и льду. Это удается сделать:

- Во-первых за счет оптимизации состава резиновой смеси, например у новинки этого сезона VikingContact 7 в смесь добавлено рапсовое масло.

- Во-вторых благодаря насыщению протектора сложными сцепными элементами: ламелями особой формы, ломаными краями блоков и канавок, грунтозацепами в плечевой зоне и так далее.

– По статистике, подавляющее большинство российских водителей выбирают шипованные шины, а какие клиенты предпочитают фрикционные модели?

– Чаще всего, это водители, которые основную часть времени проводят на очищенном асфальте и довольно редко выезжают на дороги со сложным зимним покрытием. Это характерно для жителей крупных городов, а также теплых регионов страны. Встречаются и особые причины: например, автолюбитель часто выезжает в страны Европы, где шипованные шины запрещены, а некоторые водители предпочитают переобуваться чуть пораньше осенью и чуть позже весной, как говорится, с запасом, чтобы не быть застигнутыми врасплох капризами погоды, а для этого нешипованные шины подходят лучше.

– Насколько актуальны в нашей стране так называемые шины для мягкой европейской зимы?

– Наша страна традиционно считается холодной, так что указанные шины актуальны только в южных регионах, где наблюдается короткая и относительно теплая зима, и температура редко опускается ниже 0 градусов. Но даже там порой бывают и похолодания, и снегопады, так что лучше не рисковать и не использовать зимой летнюю и всесезонную резину, а приобрести специализированные «европейские» зимние шины, которые чуть жестче арктических моделей и, к тому же, обладают хорошими характеристиками управляемости и индексами скорости W? до 270 км/ч как, например, одна из лучших шин в данном сегменте новинка Continental WinterContact TS 860.

– В нашем разговоре вы часто упоминали премиальные модели, а если хочется сэкономить, но оставаться уверенным в качестве и надежности продукта?

– В этом случае стоит обратить внимание на так называемые шины второй линейки – они также изготовлены с соблюдением самых строгих нормативов качества. Если они немного и уступают топовым моделям, то все равно укладываются в жесткие рамки требований по безопасности, этому все производители уделяют первостепенное внимание. К тому же, часто шины этой категории создаются на основе премиальных шин прошлых поколений и сохраняют их многие важные характеристики. Как пример можно привести известный бренд Gislaved, который входит в концерн Continental: его шипованная шина NordFrost 200 и фрикционная модель SoftFrost 200 показали самые высокие качества как в повседневной эксплуатации, так и в тестовых испытаниях. Например упомянутая выше шины Gislaved NordFrost 200 в 17ом номере журнала Авторевю заняла 3е место, обойдя гораздо более «именитых» конкурентов.

– Концерн Continental всё время удивлял покупателей необычными шипами: сложные формы наконечников, технология двойной вулканизации или впайки шипа в протектор – а что он приготовил на будущее?

– В скором времени покупатели смогут сами опробовать новейший революционный шип с резиновым корпусом, обрезиненный шип от Continental. За счет небольшой деформации корпуса твердосплавный наконечник может глубже погружаться в лед и снежный накат, тем самым увеличивая сцепление примерно на 7%. Особенно важно, что такая конструкция позволяет увеличить срок службы шипов и заметно снизить их шум. Технология двойной вулканизации шипа продолжает оставаться актуальной и в этой модели, делая протектор и шип одним целым.

- Скажите, пожалуйста, где можно будет ознакомится с подробной информацией об описанных выше моделях шин?

- Мы с радостью приглашаем за покупками всех желающих к нам в шинный центр «Колеса Даром» и на сайт www.kolesa-darom.ru, где помимо полезной информации вы сможете найти сезонные скидки, акции, интересные предложения. Например, такие как расширенная гарантия на шины Continental. Это как годовая бесплатная страховка КАСКО, только на покрышки, а не на автомобиль.

Также не забывайте, что наступает зимний сезон, и в шинных центрах «Колеса Даром» оказывается бесплатный шиномонтаж при покупке комплекта зимних шин Continental.

Необходимо отметить, что Continental, запустил в этом сезоне портал www.zerohero.ru, призванный ответить на вопрос: «Что же все-таки лучше: шипы или липучки?»