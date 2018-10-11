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Новое расписание поездов вводится с 28 октября

11.10.2018 10:05 0 559 Дмитрий Ивьев
Новое расписание поездов вводится с 28 октября

В воскресенье, 28 октября, вступит в силу зимнее расписание движения поездов. Изменения коснутся и калужских пассажиров электричек.

Отменяются электропоезда:

  • № 6384 Малоярославец – Москва (Киевский вокзал), время отправления –15:21.
  • № 6113/6114 Калуга-1 – Москва (Киевский вокзал), время отправления –17:37.

Изменяется периодичность:

  • № 6111/6112 Калуга-1 – Москва (Киевский вокзал), время отправления –14:11, будет курсировать ежедневно, а не только по будням.

Изменяется маршрут следования:

  • № 6383 Москва (Киевский вокзал) – Малоярославец, время отправления –12:05, будет следовать до станции Апрелевка. Электропоезду присвоен номер 6583.

Уважаемые читатели! А каким транспортом чаще всего пользуетесь вы? Расскажите в комментариях!


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Тэги: транспорт железная дорога
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