Новое расписание поездов вводится с 28 октября

11.10.2018 10:05 559 Дмитрий Ивьев

В воскресенье, 28 октября, вступит в силу зимнее расписание движения поездов. Изменения коснутся и калужских пассажиров электричек. Отменяются электропоезда: № 6384 Малоярославец – Москва (Киевский вокзал), время отправления –15:21.

№ 6113/6114 Калуга-1 – Москва (Киевский вокзал), время отправления –17:37. Изменяется периодичность: № 6111/6112 Калуга-1 – Москва (Киевский вокзал), время отправления –14:11, будет курсировать ежедневно, а не только по будням. Изменяется маршрут следования: № 6383 Москва (Киевский вокзал) – Малоярославец, время отправления –12:05, будет следовать до станции Апрелевка. Электропоезду присвоен номер 6583. Уважаемые читатели! А каким транспортом чаще всего пользуетесь вы? Расскажите в комментариях!

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