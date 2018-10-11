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Парковка возле 24-й гимназии: почти миллион на ветер

11.10.2018 09:34 11 1677 Оксана КОЛОСОВА

На часах всего 7:15, но парковка на улице Суворова, рядом с гимназией № 24, практически полностью заставлена автомобилями, и принадлежат они явно не родителям школьников, хотя, как уверяли городские чиновники, этот парковочный карман был обустроен именно для них.

Уроки в гимназии начинаются в 8:30. Массово мамы-папы с детьми начинают подъезжать ближе к восьми. Пик активности приходится примерно на 8:15-8:20. На парковке в это время свободно всего два места: одно предназначено для инвалидов, оно самое ближнее ко входу в гимназию, второе находится в середине парковочного кармана.

Правда, за рядом припаркованных машин его совсем не видно, поэтому автомобили заезжают на место для инвалидов, а если оно занято, то проезжают мимо пустого места в центре и высаживают детей у ворот во двор расположенной рядом церкви.

Но подавляющее большинство машин останавливается, как и раньше, не доезжая до парковки, перед пешеходным переходом: включают аварийку, высаживают детей и уезжают. За раз здесь по левой по ходу движения стороне скапливается до шести автомобилей и до трёх с противоположной стороны.

Парковка возле 24-й гимназии стала одним из самых резонансных городских проектов нынешнего года. Напомним, эта скандальная история началась минувшей весной, когда на улице Суворова для обустройства парковочного кармана было спилено 15 здоровых деревьев. Они служили естественным барьером, отделявшим территорию школы и спортивную площадку от проезжей части.

Руководство городской комиссии по безопасности дорожного движения, давшей добро на реализацию проекта, а также некоторые его сторонники уверяли, что парковка родителям гимназии жизненно необходима.

– Вы посмотрите, что там происходит каждое утро! – сетовал на одном из совещаний депутат городской Думы Константин СОТСКОВ. – Едет машина, останавливается на полосе дорожного движения, дети вылезают и бегут в школу. Сколько раз еле успевал остановиться! Слава Богу, до сих пор не произошло никакой беды!

Между тем и педагоги, и многие родители школьников (которых, кстати, об обустройстве парковки никто не предупредил, и потому спил 15 деревьев стал для тех и других шоком) в один голос уверяли, что необходимости в стоянке нет никакой.

- На этом участке дороги движение всегда более-менее свободное, - комментировала нам прошедшей весной председатель родительского комитета гимназии № 24 Ирина БИЛЫК, - поэтому я бы не стала говорить об актуальности проблемы безопасности детей при их высадке из автомобиля.

Администрация гимназии ещё четыре месяца назад предрекала: школьной парковка не будет, а ставить машины на ней станут жители близлежащих домов. То же самое говорил и депутат Гордумы Карп ДИДЕНКО на одном из заседаний комиссии по безопасности дорожного движения.

 – Вокруг огромное количество жилых домов с практически полным отсутствием парковочных мест, - сказал он, в частности, на одном из заседаний комиссии по безопасности дорожного движения. – Уверен на 99%, что в утреннее время эти парковки будут забиты машинами жильцов соседних домов.

- Если такая проблема действительно возникнет, можно в ночное время вообще запретить парковку, - парировал тогда начальник отдела ГИБДД по г. Калуге Алексей МОСКАЛЕНКО. – Ночью эвакуатор поработает, и утром появятся места для парковки. Будем решать проблемы по мере их поступления.

Под давлением общественности в проект – с пятого раза – внесли-таки изменения. Во-первых, количество парковочных мест уменьшили с 50 до 30. Во-вторых, обещали учесть предложение активистов общественного движения «Зелёный город» и обустроить тротуар так, чтобы там можно было высадить новые деревья взамен спиленных.   

– Мы предложили разбить тротуар следующим образом: 2 м 20 см – пешеходная часть, далее идёт зона из газонной плитки – примерно 40 см, – которая пропускает воду и позволяет делать небольшие приствольные лунки, - объяснял нам лидер движения Яков КАЗАЦКИЙ. – Таким образом мы компенсируем и экологический ущерб, который был нанесён вырубкой, и эстетический. Осенью мы совместно проведём замеры заполняемости новой парковки. Если её хватает, на этом реализация проекта прекращается, а на зелёную зону будут высажены новые, более пригодные для города деревья.

Взамен уничтоженных клёнов планировалось посадить 26 деревьев. Ожидалось, что это произойдёт в октябре. Но, как говорится, октябрь уж наступил, а деревьев всё нет. Как скоро они появятся и появятся ли вообще, неизвестно. Мы сделали запрос об этом в горуправу – пока тишина.

Итого за 944 тысячи рублей (именно в такую сумму обошлась реализация проекта) калужане получили: спиленные деревья, парковку для родителей школьников, которой они не могут воспользоваться, отсутствие обещанной реакции на это отдела ГИБДД, а также не только не улучшившуюся, но даже ухудшившуюся, по мнению многих горожан, транспортную ситуацию на этом участке улицы Суворова.

«Там теперь, если стоят машины на стоянке, по левой полосе не проедешь, если только на велосипеде, - пишет в социальных сетях калужанка Анастасия ЛЬВОВА. –  Ширины оставшейся проезжей части даже на мою небольшую «Сузуки» не хватает – приходится ехать посередине, по прерывистой линии. Стесняюсь спросить, а дорожные нормы соблюдены при таком раскладе?».

Ещё один житель Калуги Данил ПЕТРОВ добавляет: «Нужна какая-то ответственность за подобные решения, а то так и будут уродовать город за бюджетные средства».

Фото и видео Натальи ЧААДАЕВОЙ.

Уважаемые читатели! А что, на ваш взгляд, дальше делать с этой парковкой? Убрать, расширить, засадить деревьями?Пишите в комментариях!


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Тэги: фоторепортаж авто
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