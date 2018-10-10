4 октября 2018 года авиакомпания Азимут начала полеты по маршруту Сочи – Калуга – Сочи.
Рейсы выполняются два раза в неделю по четвергам и субботам по следующему расписанию:
Время в пути – 2 часа 10 минут.
Минимальный тариф на новом направлении составляет 1080 рублей в одну сторону. Также авиакомпания Азимут выполняет полеты из Калуги в Краснодар и Ростов-на-Дону.
Узнать подробности и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании www.azimuth.aero
Справка
Авиакомпания Азимут — авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах «Платов» (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот «Авиакомпания АЗИМУТ» состоит из самолетов Сухой Суперджет 100 улучшенной модификации SSJ100-95LR (Long Range) – с увеличенной дальностью полёта. Воздушные суда поставлены в рамках контракта с Государственной Транспортной Лизинговой Компанией.
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