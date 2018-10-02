Новый поезд свяжет Калужскую область с Казанью, Смоленском и Минском

В декабре этого года в обновленном расписании РЖД появится новый поезд Казань – Минск, сообщила 2 октября пресс-служба транспортной компании.
- Маршрут от Казани до Минска проложен необычно: через Ульяновск, Сызрань, Пензу, Ряжск, Тулу, Сухиничи, Смоленск, и это открывает возможность добраться без пересадки еще до нескольких российских регионов, - подчёркивают в РЖД.
Планируется, что состав будет курсировать раз в неделю. Информация о расписании движения и ценах на проезд пока не опубликована.
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