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Новый поезд свяжет Калужскую область с Казанью, Смоленском и Минском

02.10.2018 16:50 1 1313 Дмитрий Ивьев
Новый поезд свяжет Калужскую область с Казанью, Смоленском и Минском

В декабре этого года в обновленном расписании РЖД появится новый поезд Казань – Минск, сообщила 2 октября пресс-служба транспортной компании.

- Маршрут от Казани до Минска проложен необычно: через Ульяновск, Сызрань, Пензу, Ряжск, Тулу, Сухиничи, Смоленск, и это открывает возможность добраться без пересадки еще до нескольких российских регионов, - подчёркивают в РЖД.

Планируется, что состав будет курсировать раз в неделю. Информация о расписании движения и ценах на проезд пока не опубликована.

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Тэги: транспорт железная дорога
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