Из-за реагентов для зимней посыпки дорог погибла трава и кустарники

В четверг, 20 сентября, прокуратура Калуги озвучила итоги проверки организации, которая в зимнее время занимается посыпкой дорог песчано-соляной смесью. Специалисты взяли пробы земли, где предприятие проводило погрузочно-разгрузочные работы с песком и солью, а также складировала отходы.
- Лабораторные исследования показали многократные превышения показателей ряда химических веществ, - говорится в сообщении прокуратуры. - В результате на земельных участках произошла гибель травяного покрова и древесно-кустарниковой растительности.
За порчу земель руководитель организации и юридическое лицо оштрафовали на 10 000 рублей и 40 000 рублей соответственно.
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