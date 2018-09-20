Из-за реагентов для зимней посыпки дорог погибла трава и кустарники

В четверг, 20 сентября, прокуратура Калуги озвучила итоги проверки организации, которая в зимнее время занимается посыпкой дорог песчано-соляной смесью. Специалисты взяли пробы земли, где предприятие проводило погрузочно-разгрузочные работы с песком и солью, а также складировала отходы.

- Лабораторные исследования показали многократные превышения показателей ряда химических веществ, - говорится в сообщении прокуратуры. - В результате на земельных участках произошла гибель травяного покрова и древесно-кустарниковой растительности.

За порчу земель руководитель организации и юридическое лицо оштрафовали на 10 000 рублей и 40 000 рублей соответственно.