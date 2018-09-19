Таксистам Калуги оставили только три цвета

В среду, 19 сентября, в Калуге приняли областной закон, который устанавливает какого цвета должны быть такси в Калуге. Согласно нему, они могут быть окрашены только одним из трёх цветов: желтым, белым или серебристым.
По мнению его разработчиков, это в числе прочего поможет бороться с нелегальными перевозчиками. Изменения вступят в силу с 1 декабря этого года.
Подробнее об этом, а также о том, какие ещё нововведения в области законодательства ждут калужан и жителей области, читайте на нашем сайте завтра, 20 сентября.
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