В субботу, 28 ноября, на дорогах Калужской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия.

В результате аварий травмы различной степени тяжести получили семь человек, в том числе 14-летняя девочка.

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Подробности происшествий:

В Калуге на улице Труда около 10:40 53-летний водитель автомобиля «Opel Astra» сбил 18-летнего велосипедиста.

От удара тот столкнулся с проезжавшим мимо автомобилем «LADA» под управлением 36-летнего мужчины. Велосипедист получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

На трассе А-130 ночью, в 02:00, на 108-м километре автодороги «Москва – Рославль» 69-летний водитель «Renault Sandero» врезался в бетонное дорожное ограждение. В результате аварии пострадал водитель.

На дороге «Верея – Медынь» в 23:50 39-летний водитель «Mazda 3» не справился с управлением, съехал в левый кювет и врезался в опору уличного освещения.Водитель получил травмы.

На дороге «Оптина Пустынь – Шепелево» в 23:00 произошло столкновение трех автомобилей. 55-летний водитель «УАЗа» потерял управление и врезался сначала в «Hyundai Matrix», а затем в «Kia».

В этой аварии пострадали четыре человека: водитель «УАЗа», а также водитель и два пассажира «Kia» - 18-летний юноша и 14-летняя девочка.

Обстоятельства всех аварий устанавливаются.