Проезд в общественном транспорте Калуги подорожает до 45 рублей с 1 декабря
Изменение тарифа почти на 29% в среду, 25 ноября, утвердили депутаты городской Думы.
Там пояснили, что последний раз тариф менялся в 2024 году. Платить больше пассажиры вынуждены будут из-за роста цены на топливо и электроэнергию.
При этом бесплатным останется проезд для тех, кто имеет льготы.
До 1 декабря проехать в автобусе или троллейбусе можно будет ещё за 35 рублей.
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