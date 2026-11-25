Изменение тарифа почти на 29% в среду, 25 ноября, утвердили депутаты городской Думы.

Там пояснили, что последний раз тариф менялся в 2024 году. Платить больше пассажиры вынуждены будут из-за роста цены на топливо и электроэнергию.

При этом бесплатным останется проезд для тех, кто имеет льготы.

До 1 декабря проехать в автобусе или троллейбусе можно будет ещё за 35 рублей.