Уже почти сутки в регионе продолжается снегопад.

- Региональный оперштаб контролирует устранение последствий снежного циклона, - прокомментировал 25 ноября губернатор Владислав Шапша. - Получаю доклады по ситуации и принимаемым мерам. С ночи коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. Только на региональных дорогах задействовано 90 единиц техники. Особое внимание - маршрутам общественного транспорта, школьного автобуса.

По данным ЦУР, на утро зафиксировано 79 сообщений по поводу уборки снега. В основном, из Калуги, Обнинска, Боровского, Жуковского и Тарусского округов.

- Прошу глав всех муниципалитетов усилить работу, оперативно реагировать на жалобы жителей, - обратился Шапша к подчиненным.

Также зафиксирован ряд локальных технологических нарушений на электросетях. Перебои со светом устраняют 23 бригады энергетиков.

- Уважаемые калужане, снегопад продолжается. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим. Берегите себя и своих близких! – заявил губернатор. - Единый номер вызова экстренных служб: 112.