По данным министра транспорта региона Александра Шпиренко, ночью к расчистке дорог приступили более 90 единиц спецтехники.

В приоритете — маршруты общественного транспорта и дороги, ведущие к социальным объектам. Отдельно ведётся работа по расчистке трасс, по которым курсируют школьные автобусы.

Александр Шпиренко отметил, что, несмотря на продолжающиеся снегопады, межмуниципальные маршруты сохраняют штатное расписание. Работы по уборке снега продолжаются.