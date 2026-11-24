Он связывает деревню Ракитня с остальным округом. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

- На мосту выполнили обустройство пролетного строения и гидроизоляцию, уложили новый асфальт и нанесли разметку, - рассказал 24 ноября министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко. - Сейчас завершаем устройство деформационных швов, водоотведения и укрепление обочин.

На этой неделе уже планируют перевести движение на мост.