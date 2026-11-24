В Кировском округе завершается ремонт моста через реку Ракитня
Он связывает деревню Ракитня с остальным округом. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
- На мосту выполнили обустройство пролетного строения и гидроизоляцию, уложили новый асфальт и нанесли разметку, - рассказал 24 ноября министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко. - Сейчас завершаем устройство деформационных швов, водоотведения и укрепление обочин.
На этой неделе уже планируют перевести движение на мост.
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