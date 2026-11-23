Дополнительные автобусы запустили из-за пробок на трассе М3 «Украина»
Четыре дополнительных рейса появились на маршруте Жуков – Обнинск, сообщил 23 ноября министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.
По его словам, из-за реконструкции федеральной трассы общественный транспорт ходит с опозданием. Люди оставляют много жалоб.
Минтранс рассчитывает, что запуск дополнительных автобусов позволит пассажирам сократить время ожидания на остановках.
- Прошу автомобилистов учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные пути объезда, - прокомментировал также Шпиренко.
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