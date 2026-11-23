На шести улицах Калуги прошел ямочный ремонт
Городская администрация 23 ноября сообщила о работах, прошедших на минувшей неделе.
Ямочный ремонт проведен на площади в 340 квадратных метров на следующих участках:
- ул. Гурьянова в районе д. 69,
- ул. Карпова на участке от ул. Воскресенской до ул. Ленина,
- ул. Краснопивцева в районе д. 1,
- ул. Стеклянников Сад на участке от д. 2 до д. 42,
- ул. Никитина в районе д. 68 (съезд),
- ул. 5-я Линия в районе д. 1 к.1.
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