В субботу, 21 ноября, движение затруднено в районе Обнинска.

Ситуацию прокомментировал министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко:

- Реконструкция находится на завершающей стадии. Сейчас выполняются масштабные и важные работы на Добринском кольце для запуска путепровода через перекресток. Коллеги из «Автодора» делают все возможное, чтобы как можно скорее закончить работы. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Просим автомобилистов, планировать поездки с учетом времени на заторы и по возможности выбирать альтернативные маршруты.