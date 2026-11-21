В Калужской области пройдут массовые проверки на дорогах
Госавтоинспекция устроит профилактические рейды. Они пройдут в два этапа: с 20 по 22 ноября и с 27 по 29 ноября, рассказали в полиции.
Инспекторы будут выявлять водителей, которые садятся за руль пьяными, и стараться не допустить аварий с их участием.
С начала года в зоне ответственности отдельного батальона ДПС случилось 201 ДТП. В этих авариях 40 человек погибли и 281 получил травмы.
Из-за водителей в нетрезвом виде произошло 11 аварий: в них погибли 4 человека, ещё 12 пострадали.
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