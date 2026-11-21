Госавтоинспекция устроит профилактические рейды. Они пройдут в два этапа: с 20 по 22 ноября и с 27 по 29 ноября, рассказали в полиции.

Инспекторы будут выявлять водителей, которые садятся за руль пьяными, и стараться не допустить аварий с их участием.

С начала года в зоне ответственности отдельного батальона ДПС случилось 201 ДТП. В этих авариях 40 человек погибли и 281 получил травмы.

Из-за водителей в нетрезвом виде произошло 11 аварий: в них погибли 4 человека, ещё 12 пострадали.