В пятницу, 20 ноября, министерство конкурентной политики Калужской области опубликовало приказ об изменении предельных цен на проезд в общественном транспорте Калуги.

Стоимость одной поездки разрешено поднять с 35 до 50 рублей.

Пока на автобусах и троллейбусах Калуги еще можно ездить за 35 рублей. Новый тариф должна утвердить городская Дума. В повестке на ближайшее заседание этот вопрос пока не значится. В предыдущий раз от приказа министерства до реального повышения прошло семь месяцев.