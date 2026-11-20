Там прорвало трубу. Сейчас проходят ремонтные работы.

- Для легковых автомобилей организован объезд по маршруту: ул. Набережная - выезд на ул. Заводская, либо через пер. Куракина - ул. Гагарина - выезд на ул. Заводская, - сообщили в местной администрации.

Крупногабаритный транспорт временно перенаправлен на ул. Ленина.