В Кирове перекрыли улицу Заводскую
Там прорвало трубу. Сейчас проходят ремонтные работы.
- Для легковых автомобилей организован объезд по маршруту: ул. Набережная - выезд на ул. Заводская, либо через пер. Куракина - ул. Гагарина - выезд на ул. Заводская, - сообщили в местной администрации.
Крупногабаритный транспорт временно перенаправлен на ул. Ленина.
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