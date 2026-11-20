В Козельске на дороге арестовали пять машин
Судебные приставы провели совместный рейд с сотрудниками Госавтоинспекции.
В потоке выявляли машины, за владельцами которых числятся долги.
В итоге были арестованы пять автомобилей: «Мазда», «Ауди», «Фольксваген», «СсангЙонг» и «Ока».
- К примеру, владелец арестованной «Мазды» задолжал по кредитам около 4,5 миллиона рублей, - пояснили приставы.
Если должники не отдадут деньги, машины выставят на торги.
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