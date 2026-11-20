Судебные приставы провели совместный рейд с сотрудниками Госавтоинспекции.

В потоке выявляли машины, за владельцами которых числятся долги.

В итоге были арестованы пять автомобилей: «Мазда», «Ауди», «Фольксваген», «СсангЙонг» и «Ока».

- К примеру, владелец арестованной «Мазды» задолжал по кредитам около 4,5 миллиона рублей, - пояснили приставы.

Если должники не отдадут деньги, машины выставят на торги.