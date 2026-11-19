В Калуге нашли 184 брошенные машины
Их выявили в течение нынешнего года, рассказал 19 ноября глава города Дмитрий Денисов.
По его словам, 91 автомобиль владельцы уже сами убрали.
- Такие машины занимают парковочные места, мешают благоустройству и зачастую годами остаются без внимания владельцев, - заявил он, призвав калужан сообщать о брошенном транспорте. Звонить можно по телефону 70-11-55.
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