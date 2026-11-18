Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в юбилейной Транспортной неделе, которая открылась в Москве.

Мероприятие началось со встречи министра транспорта Дмитрия Ядрова с коллегами. Вместе с заместителем председателя правительства РФ Андреем Никитиным участники обсудили способы привлечения инвестиций в транспортную отрасль. Это особенно важно в условиях ограниченных ресурсов и высокой потребности в обновлении инфраструктуры.

Владислав Шапша отметил, что до 2050 года почти половина средств на развитие отрасли должна поступать из внебюджетных источников. Он добавил, что механизмы финансирования транспортных проектов должны быть простыми и прозрачными для всех участников.

Глава региона также рассказал о текущих делах в Калужской области. В этом году там ремонтируют 180 километров региональных и местных дорог. Для Калуги закупают партию из 29 новых троллейбусов. За последние пять лет муниципалитеты получили 360 единиц техники для обновления общественного транспорта. Дополнительно в области внедряют интеллектуальные системы управления движением.