В понедельник, 16 ноября, об этом рассказал глава региона Владислав Шапша.

Он рассказал об итогах работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ремонтируются шесть мостов, приводятся в нормативное состояние 180 километров дорог.

- Увеличиваем затраты на безопасность, - отметил Шапша. - Гибель на дорогах области снизилась на 22%. Продолжаем работать.

В этом году нанесено 2300 километров разметки, установлено 2,7 километра барьерных ограждений, смонтированы 16 проекционных переходов. Освещение появилось на 28,5 километра дорог.

Сейчас доля региональных дорог в нормативном состоянии - более 59%. По целевому показателю к 2030 году должно быть 60%.

За последние годы закуплены 360 единиц общественного транспорта.