Калужанин рискует лишиться BMW из-за долгов

Житель Калуги накопил серьёзные долги — на него завели 108 исполнительных производств. Общая сумма задолженности достигла 580 тысяч рублей.

Большая часть — это дорожные нарушения: мужчина не оплатил 98 штрафов на сумму свыше 375 тысяч рублей. Кроме того, у него есть долги по кредитам, налогам, услугам ЖКХ, а также начислен исполнительский сбор — почти 205 тысяч рублей.

Судебные приставы выяснили, что у должника есть автомобиль BMW. Машину нашли в одном из дворов Калуги, арестовали и изъяли. Если мужчина в ближайшее время не погасит долги, авто оценят и продадут, чтобы покрыть задолженность.