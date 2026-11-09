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Авто и транспорт

В селе Совхоз «Победа» отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры

Дмитрий Ивьев
09.11, 11:37
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На улице Лесной в селе Совхоз «Победа» дорога была в плохом состоянии.

На проезжей части было много выбоин, ездить по ней было непросто.

Прокуратура проверила ситуацию и обратилась в суд с требованием привести дорогу в порядок. Суд встал на сторону прокуратуры, и в итоге участок отремонтировали.

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