В селе Совхоз «Победа» отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры
На улице Лесной в селе Совхоз «Победа» дорога была в плохом состоянии.
На проезжей части было много выбоин, ездить по ней было непросто.
Прокуратура проверила ситуацию и обратилась в суд с требованием привести дорогу в порядок. Суд встал на сторону прокуратуры, и в итоге участок отремонтировали.
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