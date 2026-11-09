В селе Совхоз «Победа» отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры

На улице Лесной в селе Совхоз «Победа» дорога была в плохом состоянии.

На проезжей части было много выбоин, ездить по ней было непросто.

Прокуратура проверила ситуацию и обратилась в суд с требованием привести дорогу в порядок. Суд встал на сторону прокуратуры, и в итоге участок отремонтировали.