В Калужской области оштрафовали 15 536 водителей, которые не пропустили пешеходов

Такие данные зафиксированы на девять месяцев нынешнего года, рассказали 9 ноября в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Водителей призвали не нарушать Правила дорожного движения.

- Помните, что безопасность пешеходов во многом зависит от вашей внимательности и ответственности, – говорится в официальном комментарии.