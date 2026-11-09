В Калужской области оштрафовали 15 536 водителей, которые не пропустили пешеходов
Такие данные зафиксированы на девять месяцев нынешнего года, рассказали 9 ноября в региональном Центре безопасности дорожного движения.
Водителей призвали не нарушать Правила дорожного движения.
- Помните, что безопасность пешеходов во многом зависит от вашей внимательности и ответственности, – говорится в официальном комментарии.
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